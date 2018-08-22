Живое фото Huawei Mate 20 показало квадратную тройную камеру с крышкой

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография готовящегося к выпуску флагманского смартфона Huawei Mate 20, пока не представленного производителем официально.


Фотография подтвердила необычный дизайн основной тройной камеры — оформленной этаким квадратом со вспышкой и объективами в каждом углу. На фото также видна странная крышка для доступа к камере, но, скорее всего, это часть чехла, а сам смартфон обойдётся без таких конструкций. Также виден сканер отпечатков пальцев.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 6,3-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал новый топовый процессор HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro станут первыми смартфонами на базе Kirin 980. Чип, с свою очередь, окажется первым SoC на основе 7-нанометрового производственного техпроцесса. Анонс HiSilicon Kirin 980 ожидается на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине. Аккумулятор обладает ёмкостью 4300 мАч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Официальный дебют Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro ожидается в октябре 2018 года.

Источник
Weibo
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смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 20

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