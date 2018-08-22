iPhone 9 окажется духовным преемником iPhone SE

В сети продолжают накапливаться подробности о новом поколении смартфонов Apple. Разработчики обнаружили упоминания доступной версии iPhone 9 в среде разработки Xcode. Находкой поделился разработчик Гильерме Рамбо (Guilherme Rambo ), через свой Twitter-аккаунт.


По данным источника, в основу «бюджетной» модели iPhone ляжет процессор Apple A10, как у смартфона iPhone 7. Также отмечается дисплей DCI-P3 LCD. Таким образом, аппарат станет своего рода следующим поколением iPhone SE с аппаратной начинкой iPhone 7, но безамочным дизайном, 3 ГБ оперативной памяти и поддержкой Face ID.


Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Источник
Guilherme Rambo
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