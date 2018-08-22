Подтверждено обновление Nokia 7 Plus до Android 9.0 Pie в сентябре

Компания HMD Global выпустит обновление прошивки до самой свежей версии операционной системы Android 9 Pie для смартфона Nokia 7 Plus уже в сентябре. Об этом упомянул глава компании на пресс-мероприятии по запуску Nokia 6.1 Plus в Индии.


Впрочем, он отметил, что сроки выхода апдейта могут отличаться в зависимости от региона.

Ранее HMD подтвердила, что почти все смартфоны Nokia смогут обновиться до Android 9 Pie. Полный список моделей, которые получат Android 9 Pie в ближайшие месяцы включает: Nokia 1 (Android Go), Nokia 2, Nokia 2.1 (Android Go), Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 (Китай), Nokia 7 Plus, Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, Nokia X6 (Китай), and Nokia X5 (Китай).

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X. Как пообещала тогда Google, устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Android 9.0 Pie Nokia 7 Plus

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