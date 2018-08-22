Рассекречен дизайн самого дешёвого смартфона Samsung

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy J2 Core, пока не представленном производителем официально. Ими поделился профильный ресурс SamMobile.


Источник опубликовал рендер Samsung Galaxy J2 Core (модельный номер SM-J260x) в пяти цветовых вариантах. Отмечается, что модель работает на платформе Android Go, оптимизированной для смартфонов начального уровня.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy J2 Core станет первым первым смартфоном компании на базе платформы Android Go и самым дешёвым в линейке.

Он работает на основе оптимизированной версии процессора Exynos 7570 с четырьмя ядрами и тактовой частотой 1,4 ГГц, а также 1 ГБ оперативной памяти. Также смартфон получит одинарную основную камеру на 8 Мп и аккумулятор ёмкостью 2600 мАч.

Источник
SamMobile
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy J2 Core

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