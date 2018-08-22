Vivo показала следующий флагман на видео

В сети появляется всё больше подробностей о продвинутом смартфоне Vivo X23, который пока не был представлен производителем официально. На этот раз супермодель Лю Вэнь (Liu Wen) опубликовала в своём аккаунте Weibo, китайском аналоге Twitter, официальный рекламный ролик, посвящённый будущей новинке.

На видео показан безрамочный дизайн Vivo X23 с небольшим каплевидным вырезом экрана и двойной вертикальной камерой на задней панели. Сканера отпечатков не видно. Ожидается, что он будет интегрирован в экран, как и у предшественника, Vivo X21 UD.

Согласно более ранним утечкам, Vivo X23 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Он поддерживает 3D-распознавания лица.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Vivo Vivo X23

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