Безрамочный Vivo с «умной» камерой предлагается за 15 тысяч рублей

Компания Vivo сообщила о скором начале продаж смартфона Vivo Y85 в России. Это недорогая модель с безрамочным дизайном, двойной основной камерой и функциями на базе искусственного интеллекта.





Vivo Y85 оснащается 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей), фронтальной камерой на 8 Мп и двойной основной камерой 13+2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3260 мАч. Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.0.

На российском рынке Vivo Y85 доступен в двух версиях, отличающихся объемом основной памяти. Версия с 4+64 ГБ поступит в продажу 23 августа 2018 года по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей, а 4+32 ГБ — 6 сентября и за 14 990 рублей.