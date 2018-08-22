Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Индии свой первый смартфон под новым брендом Poco. Модель под названием Poco F1 отличается флагманскими техническими параметрами и низкой ценой.





В Европе смартфон выйдет под названием Pocophone F1. В дополнение к обычным вариациям, Poco F1 также будет доступенв «армированном» издании Armoured Edition с кевларовым корпусом. По словам производителя, он поднимает прочность на «новый уровень» и при этом «в пять раз дороже стекла», что делает его самым премиальным смартфоном Xiaomi.





Он оснащается 6,18-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD+ (2246 x 1080 пикселей), основной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.





Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.





Цена на Poco F1 стартует от 300 долларов США за версию 6+64 ГБ, самая дорогая стандартная версия 8+256 ГБ обойдётся в 415 долларов, а премиальный Armoured Edition — примерно в 430 долларов.



