Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила сегодня в Индии свой первый смартфон под новым брендом Poco. Модель под названием Poco F1 отличается флагманскими техническими параметрами и низкой ценой.


В Европе смартфон выйдет под названием Pocophone F1. В дополнение к обычным вариациям, Poco F1 также будет доступенв «армированном» издании Armoured Edition с кевларовым корпусом. По словам производителя, он поднимает прочность на «новый уровень» и при этом «в пять раз дороже стекла», что делает его самым премиальным смартфоном Xiaomi.


Он оснащается 6,18-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD+ (2246 x 1080 пикселей), основной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.


Цена на Poco F1 стартует от 300 долларов США за версию 6+64 ГБ, самая дорогая стандартная версия 8+256 ГБ обойдётся в 415 долларов, а премиальный Armoured Edition — примерно в 430 долларов.


Источник
Poco
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

Xiaomi показала смартфон Redmi 6 Pro

21 июня

Дебют Xiaomi Redmi 6 Pro: старая модель + экран с «чёлкой»

25 июня

Дизайн огромного Xiaomi Mi Max 3 полностью рассекречен

17 июля

Названа дата российского дебюта юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

27 июля

Объявлена дата начала продаж премиального Xiaomi Mi 8 Explorer

26 июля

Объявлена российская цена юбилейного флагмана Xiaomi Mi 8

2 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Живое фото Huawei Mate 20 показало квадратную тройную камеру с крышкой
Новый флагман Google снова засветился в Торонто
Названа дата открытия предзаказов на новые iPhone

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 142
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 87
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 57
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 53
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 48