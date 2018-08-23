Объявлена дата дебюта HTC U12 life

Компания HTC рассекретила дату анонса своего следующего смартфона. Как сообщается на официальной страничке компании в Twitter, презентация состоится 30 августа, как раз к выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.


Судя по тизеру, речь идёт о новом смартфоне серии HTC U Life, в которую входят модели среднего уровня. Согласно более ранним утечкам, смартфон под кодовым названием Imagine Life оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп с фазовым автофокусом и возможностью записи 4K-видео, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Сканер отпечатков пальцев имеется, но его расположение неизвестно. Поддерживаются две SIM-карты, Bluetooth 5.0 и NFC.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC U12 Life

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