Объявлена дата дебюта HTC U12 life

Компания HTC рассекретила дату анонса своего следующего смартфона. Как сообщается на официальной страничке компании в Twitter, презентация состоится 30 августа, как раз к выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.





Судя по тизеру, речь идёт о новом смартфоне серии HTC U Life, в которую входят модели среднего уровня. Согласно более ранним утечкам, смартфон под кодовым названием Imagine Life оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп с фазовым автофокусом и возможностью записи 4K-видео, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Сканер отпечатков пальцев имеется, но его расположение неизвестно. Поддерживаются две SIM-карты, Bluetooth 5.0 и NFC.