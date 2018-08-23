Motorola возродит культовый RAZR

Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (US Patent and Trademark Office, USPTO) опубликовало интересный патент от компании Motorola. В нём описывается складной смартфон с гибким дисплеем, по своему внешнему виду напоминающий культовую раскладушку Motorola RAZR.


В разложенном состоянии открывается доступ к вытянутому сенсорному дисплею, а в сложенном состоянии его не видно. На одной из внешних сторон располагается камера и сканер отпечатков пальцев.

Напомним, в феврале на MWC 2018 глава компании Lenovo, Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), намекнул журналистам на возможное возрождение дизайна Motorola RAZR. Сейчас Motorola принадлежит именно китайской Lenovo. По словам Яна Юаньцина, современные технологии, особенно гибкие дисплеи, позволяют использовать всё больше инноваций в дизайне смартфонов, что даёт надежду на скорое появление «нового RAZR».

Источник
Mobielkopen
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