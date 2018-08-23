Производители смартфонов уже получают процессор Qualcomm для смартфонов-флагманов 2019 года

Компания Qualcomm Technologies объявила о начале поставок образцов своего нового флагманского процессора для смартфонов партнёрам-производителям.





Qualcomm подчеркнула, что новая «система-на чипе» производится по 7-нанометровому техпроцессу и может работать с её первым 5G-модемом — Snapdragon X50. По словам производителя, это делает чип первой мобильной платформой для флагманских смартфонов с поддержкой сетей связи пятого поколения.

Как отмечает Qualcomm, первые сети 5G должны начать работу в конце 2018 года, а смартфоны на базе новой платформы появятся в первой половине 2019 года. Дополнительные подробности о чипе Qualcomm планирует рассказать в четвёртом квартале 2018 года.

Согласно более ранним утечкам, следующий флагманский чип Qualcomm называется Snapdragon 855. На его основе ожидаются флагманские смартфоны от Samsung, Sony, Xiaomi и других производителей.