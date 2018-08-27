Скоро вернутся смартфоны Nokia c камерами PureView

Компания HMD Global, которая сейчас отвечает за выпуск смартфонов Nokia, получила права на торговую марку PureView. Ранее бренд был выкуплен Microsoft у компании Nokia.





Бренд PureView дебютировал в 2012 году и запуском смартфона Nokia 808 PureView с 41-мегапиксельной камерой на выставке MWC 2012. Впоследствии с ним вышло около десятка смартфонов Lumia сначала от Nokia, а затем от Microsoft. Теперь торговая марка PureView официально перешла во владение HMD. Об этом свидетельствует документация на сайте Офиса интеллектуальной собственности Европейского союза.





Можно предположить, что теперь мы можем увидеть новые смартфоны Nokia c камерами PureView. Впрочем, ранее HMD выкупила у Microsoft бренд Asha и пока ничего не выпустила с ним.