Смартфон LG с пятью камерами показали на видео

Ресурс SlashLeaks опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона LG V40, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Рендеры на базе фабричных чертежей демонстрируют основные особенности дизайна будущей новинки, включая тройную основную и двойную фронтальную камеры. Смартфон выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.


Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем. Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,8 мм, толщина с учётом выступа камеры — 8,2 мм.


Согласно более ранним слухам, LG V40 ThinQ под кодовым названием Storm может стать первым смартфоном от настолько крупного производителя, получившим сразу пять камер.

Ориентировочная цена ожидается на уровне вышедшего в июне LG V35 ThinQ — 899 долларов США. Презентация может состояться 31 августа, к выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.

Источник
SlashLeaks
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