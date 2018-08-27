МегаФон последним из «большой тройки» вернул безлимитный интернет для смартфонов

Вслед за МТС и «Билайном», оператор МегаФон объявил о запуске опции безлимитного интернета для на тарифах линейки «Включайся!».


Действующим клиентам в личном кабинете потребуется подключить опцию, это делается бесплатно. Новым абонентам подключать ничего не требуется – безлимитный интернет уже учтён внутри тарифов. Абонентская плата на тарифах с безлимитом стартует от 650 рублей в Москве.

Безлимитным интернетом можно воспользоваться с 27 августа на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», а также «Включайся! Слушай» в некоторых регионах.

Интересно, что опция поддерживает и раздачу трафика на другие устройства, что запрещено на аналогичном безлимите у «Билайна» и МТС. Правда, ограничивается трафик для торрент-трекеров и за пределами домашнего региона будет расходоваться трафик из пакета.

Источник
Мегафон

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