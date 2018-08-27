В России рассекретили OnePlus 6T

В сети появились доказательства существования следующего «убийцы флагманов» от компании OnePlus. Запись о нём была обнаружена на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с зубодробительным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».


В карточке устройства указана модель OnePlus с номером A6013. В качестве изготовителя указана компания OnePlus Technology. Характеристики будущего смартфона OnePlus на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.


Как ожидается, смартфон OnePlus 6T получит дисплей большего размера, чем предшественник. Согласно более ранним утечкам, он оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, тройной камерой на 12+20 Мп и TOF 3D-модулем для функций дополненной реальности, а также быстрой зарядкой.

Источник
PhoneCorridor
Теги
смартфон ANDROID OnePlus

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