Samsung выпустила смартфон с большим дисплеем

Компания Samsung выпустила в Индии новый смартфон Galaxy A8 Star. Это безрамочный смартфон с большим дисплеем и двойной основной камерой.



Samsung Galaxy A8 Star оснащается 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2220 пикселей), основной камерой 16+24 Мп и фронтальной камерой на 24 Мп. Помимо сканера отпечатков пальцев на задней панели, есть возможность разблокировки смартфона по лицу пользователя.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой.


Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC. Размеры составляют 162,4 х 77 х 7,55 мм, а вес — 188 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.


Смартфон Samsung Galaxy A8 Star предлагается по цене порядка 500 долларов США.

Источник
Amazon.in
Теги
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