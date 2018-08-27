Samsung выпустила смартфон с большим дисплеем

Компания Samsung выпустила в Индии новый смартфон Galaxy A8 Star. Это безрамочный смартфон с большим дисплеем и двойной основной камерой.







Samsung Galaxy A8 Star оснащается 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2220 пикселей), основной камерой 16+24 Мп и фронтальной камерой на 24 Мп. Помимо сканера отпечатков пальцев на задней панели, есть возможность разблокировки смартфона по лицу пользователя.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой.





Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC. Размеры составляют 162,4 х 77 х 7,55 мм, а вес — 188 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.





Смартфон Samsung Galaxy A8 Star предлагается по цене порядка 500 долларов США.