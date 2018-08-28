Названа дата анонса следующего флагмана Google

Компания Google планирует анонсировать следующие смартфоны линейки Pixel на пресс-мероприятии в Нью-Йорке 9 октября 2018 года. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.


Представители Google пока отказываются комментировать эту информацию. Согласно более ранним утечкам, анонс может состояться и 4 октября.

По предварительной информации, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3 XL — 6,7-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Разрешение Pixel 3 XL составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».

Источник
Bloomberg
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смартфон ANDROID Google Pixel 3 Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Pixel 3 XL

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