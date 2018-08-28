Huawei Mate 20 Lite засветился на подробном видео

В сети появились подробные предварительные обзоры смартфона Huawei Mate 20 Lite, пока не представленного производителем официально. Ими начали делиться польские ресурсы, где смартфон уже появился у онлайн-ритейлеров для предзаказа.





Цена на Huawei Mate 20 Lite в Польше стартует от 374 евро, продажи должны начаться с 10 сентября. Смартфон будет доступен в чёрном, золотистом и синем цветовых вариантах.





Huawei Mate 20 Lite выполнен в модном безрамочном дизайне с вырезом в стиле iPhone X. Экран имеет соотношение сторон 19.5:9 и занимает 81% передней панели. Смартфон может похвастаться четырьмя камерами. Двойная основная камера состоит из сенсора разрешением 20 Мп с f/1.8 и сенсором глубины на 2 Мп. Двойная фронтальная камера получила основной сенсор на 24 Мп с f/2.0 и аналогичный датчик глубины на 2 Мп. Предусмотрены функции на базе системы искусственного интеллекта. Задняя панель стеклянная и оснащена сканером отпечатков пальцев.

Huawei Mate 20 Lite оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей. Смартфон базируется на процессоре HiSilicon Kirin 710, как у Huawei Nova 3i, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo со свежей оболочкой EMUI 8.2 и поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч и заряжается от зарядника на 18 Вт через USB Type-C. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, GPS + ГЛОНАСС и Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 158,3 x 75,3 x 7,6 мм, а вес — 172 грамма.

Официальный дебют Huawei Mate 20 Lite может состояться на выставке IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине.