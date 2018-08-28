Рассекречены характеристики всех iPhone 2018

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился новой порцией предсказаний про iPhone 2018 года. И даже больше, опубликовал сводную таблицу с их техническими характеристиками.





Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.





Минг-Чи Куо подтвердил, что вся линейка iPhone будет безрамочной с вырезом, как у оригинального iPhone X, и функцией распознавания пользователя по лицу Face ID, а также базируется на процессоре A12.

iPhone X Plus заключён в корпус со стальной рамкой, оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2688 x 1242 пикселей, двойной основной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 3300-3400 мАч, 4 ГБ оперативной и 64, 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена составит от 900 до 999 долларов США.

Обновлённый iPhone X сохранит 5,58-дюймовый OLED-дисплей, он отличается от iPhone X Plus разрешением 2436 x 1125 пикселей и аккумулятором ёмкостью 2700-2800 мАч. Цена составит от 800 до 899 долларов США.

iPhone 9 получит алюминиевую рамку, 6,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1792 x 828 пикселей, одинарную камеру на 12 Мп, 3 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2600-2700 мАч. Цена составит от 600 до 699 долларов США.

У iPhone X Plus и iPhone 9 для некоторых регионов могут выйти версии с двумя SIM-картами. Как ожидает аналитик, презентация Apple состоится в неделю, которая начнётся 9 сентября.