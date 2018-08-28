Apple планирует отказаться от технологии 3D Touch в iPhone

Компания Apple планирует отказаться от технологии 3D Touch в своих смартфонах с 2019 года. Об этом сообщил Блэйн Кертис (Blayne Curtis) из аналитической компании Barclays, ссылаясь на информацию, собранную на встречах с компаниями из производственной цепочки поставок Apple.


3D Touch определяет силу нажатия на экран и даёт дополнительные возможности для навигации. По данным аналитика, производители ожидают отказ от 3D Touch в iPhone с OLED-дисплеями в 2019 году, таких как третье поколение iPhone X и второе поколение iPhone X Plus. Впрочем, источники предупреждают, что планы ещё не окончательные и могут измениться в будущем.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, рассказал, что в этом году 3D Touch не будет использоваться в недорогом 6,1-дюймовом iPhone с LCD-экраном. Таким образом, получается, что в 2019 году 3D Touch исчезнет из всех новых смартфонов Apple.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.

Источник
MacRumors
Теги
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