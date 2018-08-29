Huawei продала больше смартфонов, чем Apple

Месяц назад аналитическая компания IDC объявила о том, что Huawei впервые обогнала Apple по продажам смартфонов в мире и заняла второе место на рынке. Теперь этот вывод подтвердила компания Gartner, которая только что подвела итоги второго квартала на международном рынке смартфонов в 2018 году.





Продажи смартфонов Huawei возросли на 38,6% по сравнению с уровнем год назад и достигли 49,84 млн штук при доле рынка в 13,3%. Продажи Apple немного выросли с 44,31 млн до 44,71 млн, но доля рынка при этом сократилась с 12,1% до 11,9%.

Первое место занимает Samsung с долей в 19,3% и объёмами продаж на уровне 72,33 млн. Впрочем, по сравнению с прошлым годом её результаты ухудшились — тогда за второй квартал она продала 82,85 млн смартфонов и достигла доли в 22,6%. Четвёртое и пятое места занимают китайские производители Xiaomi и Oppo с 32,82 млн/8,8% и 28,51 млн и 7,6%.

Что касается операционных систем, то всего за квартал было продано 329,5 млн Android-смартфонов, 44,71 млн iPhone и 112,1 млн смартфонов на базе других ОС.