Представлена новая модель YotaPhone

Компания Yota Technologies, бывшая раньше Yota Devices, представила в Гонконге новое поколение YotaPhone. Модель получила название Yota 3+.





Отмечается, что Yota 3+ представляет собой международную пробную версию двухэкранного смартфона. Он базируется на новой платформе YETI 4 и почти не изменился по аппаратным характеристикам по сравнению с прошлогодним Yota 3.

Он оснащается 5,5-дюймовым основным AMOLED-дисплеем и 5,2-дюймовым экран на базе E-Ink на задней панели, камерами на 12 и 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 3300 мАч. Операционная система теперь используется Android 8.1 Oreo, вместо прежней Android 7.1 Nougat.

Платформа YETI 4, можно сказать, единственное, что осталось «русского» в YotaPhone. Новая версия ПО даёт больше возможностей для взаимодействия с вспомогательным дисплеем сзади. Функция App2Back позволяет запускать на нём любые приложения, Always-On позволяет выводить на постоянно включенный экран полезную информацию на базе виджетов. Также с этого экрана можно читать, делать скриншоты, делать селфи с выводом изображения на задний дисплей, и так далее.

Продажи Yota 3+ начнутся в середине сентября по цене порядка 586 долларов. Сначала смартфон появится в Гонконге.