Представлена новая модель YotaPhone

Компания Yota Technologies, бывшая раньше Yota Devices, представила в Гонконге новое поколение YotaPhone. Модель получила название Yota 3+.


Отмечается, что Yota 3+ представляет собой международную пробную версию двухэкранного смартфона. Он базируется на новой платформе YETI 4 и почти не изменился по аппаратным характеристикам по сравнению с прошлогодним Yota 3.

Он оснащается 5,5-дюймовым основным AMOLED-дисплеем и 5,2-дюймовым экран на базе E-Ink на задней панели, камерами на 12 и 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 3300 мАч. Операционная система теперь используется Android 8.1 Oreo, вместо прежней Android 7.1 Nougat.

Платформа YETI 4, можно сказать, единственное, что осталось «русского» в YotaPhone. Новая версия ПО даёт больше возможностей для взаимодействия с вспомогательным дисплеем сзади. Функция App2Back позволяет запускать на нём любые приложения, Always-On позволяет выводить на постоянно включенный экран полезную информацию на базе виджетов. Также с этого экрана можно читать, делать скриншоты, делать селфи с выводом изображения на задний дисплей, и так далее.

Продажи Yota 3+ начнутся в середине сентября по цене порядка 586 долларов. Сначала смартфон появится в Гонконге.

Источник
Yota Technologies
Теги
смартфон ANDROID YOTA YotaPhone Yota 3

Комментарии

Материалы по теме

MWC 2014: Представлен прототип следующего поколения YotaPhone

24 февраля 2014

Yota Devices говорит, что продала 10 тысяч YotaPhone

25 декабря 2013

YotaPhone 2 обновился до Android 6.0 Marshmallow

3 апреля 2017

YotaPhone 2 представлен в белом цвете и с обновленным ПО

21 апреля 2015

YotaPhone 3 анонсировали в Харбине

16 июня 2017

YotaPhone 3 выйдет в продажу через год-полтора

26 декабря 2014
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Gboard умеет создавать стикеры на основе портретов пользователя
Смартфоны можно взломать при помощи команд для старых модемов
Huawei Mate 20 Lite засветился на подробном видео

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 92
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 47