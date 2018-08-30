Смартфон HTC U12 Life получил ребристый корпус

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания HTC представила свой новый смартфон HTC U12 Life, давно ожидаемый по слухам.





Смартфон получил необычную двойную отделку с фактурными полосками на цельном корпусе из акрилового стекла с эффектом «металлик».





Смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 x 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+5 Мп с фазовым автофокусом и возможностью записи 4K-видео, а также 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3600 мАч. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.





Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Размеры составляют 158,5 x 75,4 x 8,3 мм, а вес — 175 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 c оболочкой HTC Sense.

Смартфон HTC U12 Life поступит в продажу в тёмно-голубом и сиреневом цветах по цене около 390 долларов в конце сентября 2018 года.