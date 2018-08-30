Huawei показала смартфон Honor Magic 2 с выдвижной камерой

На презентации к открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Huawei дала первую информацию о смартфоне Honor Magic 2.





Смартфон приходит на смену оригинальному Honor Magic, выпущенному в декабре 2016 года. Он полностью безрамочный и без выреза дисплея в стиле iPhone X. Камеры расположены в выдвижном модуле, так что спереди не нужно было выделять место на селфи-камеру. Механизм похож на Oppo Find X.





Аппаратной основой смартфона стал пока ещё не анонсированный топовый процессор HiSilicon Kirin 980 с продвинутыми функциями искусственного интеллекта, который позволит создавать «самые умные устройства с системой ИИ». Также компания отметила мощное зарядное устройство на 40 Вт, котое обеспечит очень быструю подзарядку.





Выход Honor Magic 2 в продажу ожидается до конца 2018 года, но точные сроки и цена пока не объявлены.



