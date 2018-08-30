Состоялся международный запуск Honor Play

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Huawei объявила о выходе смартфона по всему миру Honor Play.


Как сообщила Huawei, смартфон стал доступен в европейских странах, на Среднем Востоке, в России, Индии и Азиатско-тихоокеанском регионе. В Европе его предлагают по цене 329 евро.



Напомним, Honor Play стал первым смартфоном с технологией графического ускорения GPU Turbo. Она увеличивает производительность графического процессора в смартфонах на 60% и снижает энергопотребление на 30%. Кроме того, смартфон распознаёт игровые сцены в реальном времени и вибрирует в соответствии с ними.


Он оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 16+2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Huawei Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч с возможностью быстрой зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.

Источник
Honor
Теги
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