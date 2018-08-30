ZTE представила флагманский смартфон Axon 9 Pro

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания ZTE представила свой новый флагманский смартфон Axon 9 Pro. Это безрамочная модель с двойной камерой и стереодинамиками.


Смартфон ожидался по слухам ещё ближе к началу года, но торговые санкции США сорвали планы производителя.


ZTE Axon 9 оснащается 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2248 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, двойной основной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп с режимом распознавания лица. Сканер отпечатка пальца расположен на задней панели. Предусмотрена защита от влаги и пыли по стандарту IP68.


Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и от 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает под управлением не самой новой операционной системы Android 8.1 Oreo «из коробки». Интересная особенность модели — встроенная функция перевода в режиме реального времени с поддержкой 29 языков.

Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.0, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 4,000 мAч с возможностью беспроводной зарядки по стандарту Qi и поддержка быстрой зарядки Quick Charge 4+. Размеры составляют 156,5 x 74,5 x 7,9 мм.

Рекомендованная розничная стоимость для европейского рынка – 649 евро. В России смартфон будет представлен в начале октября 2018 года.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE IFA 2018 ZTE Axon 9 Pro

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