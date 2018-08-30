Флагманский смартфон Sony Xperia XZ3 представлен официально

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Sony представила свой новый флагманский смартфон Xperia XZ3, о котором ходило столько слухов.


Не все ожидания оправдались. Например, основная камера оказалась не двойной, одинарной. Экран хоть и безрамочный, но занимает 80% передней панели, что далеко не рекорд.


Смартфон получил функцию Always-On Display (всегда включенный дисплей). С ней на заблокированный экран можно выводить разную полезную информацию, такую как часы дату, будильники, напоминания, а также музыкальный плеер подобранную самостоятельно картинку.

Ещё одной особенностью стала чувствительная кромка, которая реагирует на нажатия и выводит дополнительное меню.


Sony Xperia XZ3 оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (2880 x 1440 пикселей), основной камерой на 19 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки.


Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Он защищён от воды и пыли по стандарту IP68. С обеих сторон используется стекло Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, есть разъем USB Type-C и стереодинамики.


Смартфон Sony Xperia XZ3 будет предлагаться в чёрном, серебристом, зелёном и красном цветовых вариантах. Продажи в США начнутся 24 сентября 2018 года по цене 900 долларов. В России он появится в октябре 2018 года, цена пока не уточняется.



Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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