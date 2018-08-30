Смартфон Xiaomi Pocophone F1 уже можно купить в России

Компания Xiaomi начала продажи своего нового флагманского смартфона Pocophone F1 на российском рынке. Он отличается флагманскими техническими параметрами и низкой ценой, претендуя на звание самого доступного решения на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845.


Xiaomi Pocophone F1 предлагается по рекомендованной розничной цене 23 999 рублей за модель 6 ГБ+64 ГБ и 25 999 рублей за модель с объемом памяти 6 ГБ+128 ГБ. В официальном онлайн-магазине Mi.com действует специальная цена в 20 999 рублей и 22 990, соответственно. Доступны чёрный и синий варианты.


Смартфон оснащается 6,18-дюймовым дисплеем и разрешением Full HD+ (2246 x 1080 пикселей), основной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой на 20 Мп со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон работает на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможности быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Pocophone F1

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