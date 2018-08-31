В сеть утекли смарт-часы Apple Watch Series 4 с безрамочным дизайном

В сети появилась новая утечка о новых смарт-часах Apple Watch, которые Apple может анонсировать в сентябре. На этот раз, профильный ресурс 9to5mac опубликовал пресс-рендер Apple Watch Series 4.





Часы получили безрамочный дизайн, рамки у экрана практически отсутствуют. Благодаря этому размер дисплея вырос на 15%, а габариты часов остались прежними и сохранилась совместимость с существующими ремешками.

Согласно более ранним утечкам, следующее поколение смарт-часов Apple Watch смогут работать дольше благодаря повышенной ёмкости батареи и оптимизированного отслеживания показателей здоровья пользователя.

Apple уже разослала приглашения журналистам на своё следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 12 сентября 2018 года.