В сеть утекли смарт-часы Apple Watch Series 4 с безрамочным дизайном

В сети появилась новая утечка о новых смарт-часах Apple Watch, которые Apple может анонсировать в сентябре. На этот раз, профильный ресурс 9to5mac опубликовал пресс-рендер Apple Watch Series 4.


Часы получили безрамочный дизайн, рамки у экрана практически отсутствуют. Благодаря этому размер дисплея вырос на 15%, а габариты часов остались прежними и сохранилась совместимость с существующими ремешками.

Согласно более ранним утечкам, следующее поколение смарт-часов Apple Watch смогут работать дольше благодаря повышенной ёмкости батареи и оптимизированного отслеживания показателей здоровья пользователя.

Apple уже разослала приглашения журналистам на своё следующее пресс-мероприятие. Оно назначено на 12 сентября 2018 года.

Источник
9to5mac
Теги
Apple смарт-часы Apple Watch Apple Watch Series 4

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