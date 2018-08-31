Huawei выпустила самый мощный процессор для флагманских смартфонов

На выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Huawei представила свой новый процессор для флагманских смартфонов. Kirin 980 стал первой коммерческой «системой-на-чипе» на базе 7-нанометрового техпроцесса.





7-нанометровый техпроцесс от TSMC позволил разметить в чипе 6,9 миллиарда транзисторов при площади подложки в один квадратный сантиметр. Это в 1,6 раза больше показателей прошлого поколения. По сравнению с 10-нм техпроцессом, 7-нанометровый обеспечивает повышение производительности чипа на 20% и энергоэффективность на 40%.





Kirin 980 также первым получил ядра Cortex-A76, которые на 75% производительнее и на 58% энерогоэффектвнее по сравнению с прошлым поколением. Чип включил два производительных ядра Cortex-A76, два энерогоэффектвных ядра Cortex-A76 и два сверхэкономичных Cortex-A55.





В качестве интегрированной графики используется Mali-G76, она на 46% производительнее и на 178% экономичнее прошлого поколения. Также она использует ИИ для определения игровых задач и оптимизации ресурсов под них.







Если прошлогодний Kirin 970 стал первым чипом с собственным модулем нейронных вычислений (Neural Processing Unit), то в Kirin 980 используется уже двойной NPU для улучшенния возможностей искусственного интеллекта. В результате, Kirin 980 способен распознавать до 4 600 изображений в минуту, что на 120% больше результатов предшественника.





Чип получил модем с поддержкой LTE Cat.21, что обеспечивает скорость загрузки до 1,4 Гбит/с.

Первыми смартфонами на базе Kirin 980 должны стать смартфоны серии Huawei Mate 20, чей анонс запланирован на октябрь.