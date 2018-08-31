Samsung Galaxy Note 9 уже можно купить в России

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж нового флагманского смартфона Galaxy Note 9 в России. С 31 августа 2018 года устройство доступно по рекомендованным ценам 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ.



Смартфон доступен в трех цветах: чёрный, тёмно-синий и медный. Все варианты идут в комплекте со стилусом S Pen.


Samsung Galaxy Note 9 внешне почти не изменился по сравнению с предшественником, Galaxy Note 8. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.


Смартфон оснащается Super AMOLED-экраном с соотношение сторон 18,5:9 диагональю 6,4 дюйма и разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стали процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Смартфон выйдет в вариантах с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Рейтинг защиты от влаги и пыли у смартфона на уровне IP68, он выдерживает погружение на глубину 1,5 м в пресную воду на срок до 30 минут. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 (LE до 2 Мбит/с), ANT+, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 161,9 x 76,4 x 8,8 мм, вес — 201 грамм.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 стал крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Источник
Samsung
Теги
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