В России открыли предзаказ на iPhone XS

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представил линейку модификаций iPhone XS.

Да, всё правильно, анонс этих iPhone ещё не состоялся. Apple запланировала презентацию на 12 сентября. Тем не менее, Caviar уже принимает предварительные заказы на iPhone XS и iPhone XS Plus в различной экзотической отделке. Цены стартуют от 277 тысяч рублей для iPhone XS и 292 тысяч рублей для iPhone XS Plus.

Caviar предлагает iPhone XS с отделкой перламутром и бриллиантами, телячьей, крокодиловой и змеиной кожей с разными узорами, фрагментами бивня мамонта возрастом 10-20 тысяч лет, а также со строматолитом из Cундозера возрастом около 2 млрд лет.

Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели iPhone XS диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.