Android 9.0 Pie установлена менее чем на 0,1% Android-устройств

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 31 августа 2018 года.





Самая свежая версия Android 9.0 Pie пока в рейтинг не вошла, поскольку в статистике Google не учитываются ОС с долей меньше 0,1%. Вторая по свежести Android 8 Oreo теперь занимает 14,6%, это на 2,5% больше результатов в июле.

Версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, получили 0,3% и 0,3%, соотвественно. Версия Jelly Bean, выпущенная в июле 2012 года получила 3,5% снизившись на 0,1%. В апреле Android 8 Oreo впервые обогнала её и заняла пятое место. Сейчас пятое место занимает KitKat с 8,6%.

Доля позапрошлогодней Android 7 Nougat перестала расти уже второй месяц и стабилизировалась на уровне 30,8%. При этом доля Android 7.1 Nougat составляет 10,5%, а чистой Android 7.0 Nougat — 20,3%.

В феврале Nougat впервые обогнала Marshmallow и стала самой популярной версией Android. Версия Marshmallow удерживала лидерство с лета 2017 года. Сейчас она занимает второе место и долю 22,7 снизившись на 0,8%. Lollipop занимает третье место, ее доля упала с 20,4% до 19,2%.

Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X.