Apple отзывает часть iPhone из-за брака материнской платы

Компания Apple объявила о запуске программы бесплатного ремонта для iPhone 8. По словам производителя, у «небольшого» процента смартфонов был обнаружен брак на материнской плате. Бракованные iPhone 8 зависают, внезапно перезагружаются и отказываются включаться.


iPhone 8 с производственным браком продавались в период с сентября 2017 года по март 2018 года в Австралии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Макао, Новой Зеландии и США.

Если вы подозреваете, что ваш iPhone 8 может входить в дефектную партию, то его серийный номер можно проверить на этой странице службы поддержки Apple.

В данную программу бесплатного ремонта не входят iPhone 8 Plus и другие модели iPhone. Кроме того, она не расширяет стандартную гарантию и не охватывает любые другие повреждения и поломки iPhone 8.

Источник
Apple
Теги
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