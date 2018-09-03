Рассекречены характеристики LG V40 ThinQ с пятью камерами

В сети появились новые подробности о готовящегося к выпуску смартфона LG V40, который пока не был представлен официально. Информацией поделился профильный ресурс AndroidPit.


Смартфон LG V40 выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и может похвастаться сразу пятью модулями камер — двойной фронтальной и тройной основной. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Основная камера сочетает модули с разрешением 12 Мп и апертурой f/1.5, 16 Мп и f/1.9, а также 12 Мп и f2.4. Таким образом, обеспечивается широкоугольный и телефото режимы, а также двухкратный зум. Селфи камера получила модули на 8 и 5 Мп.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым POLED-дисплеем с разрешением QHD+ с соотношением сторон 19.5:9, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч. Также отмечаются стереоидамики Boombox и Quad DAC (четверной ЦАП).

Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,8 мм, толщина с учётом выступа камеры — 8,2 мм, а вес — 169 граммов. Защита от воды и пыли реализована на уровне IP68.

Ориентировочная цена ожидается на уровне вышедшего в июне LG V35 ThinQ — 899 долларов США.

Источник
AndroidPit
Теги
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