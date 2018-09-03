Найден способ отследить любое устройство на Android

Компания Nightwatch Cybersecurity, специализирующаяся на компьютерной безопасности, рассказала о новой найденной уязвимости в операционной системе Android.


Она позволяет приложениям игнорировать разрешения на получение системной информации, такой как имя сети Wi-Fi, идентификатор BSSID (Basic Service Set Identifiers), MAC-адрес устройства, DNS-сервер и локальные IP-адреса.


С такими данным приложение может определить местоположение и отследить любое Android-устройство, вплоть до точного географического адреса. Хакерам это позволяет атаковать Wi-Fi-сеть.

Хорошая новость в том, что Google уже устранила эту уязвимость в новой версии ОС — Android 9.0 Pie. Плохая новость заключается в том, что она пока установлена менее чем на 0,1% устройств Android.

Источник
Nightwatch Cybersecurity
Теги
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