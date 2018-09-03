Samsung готовит смартфон с четырьмя тыльными камерами

Компания Samsung может вскоре выпустить необычный смартфон с продвинутой камерой. Первыми подробностями поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.


По данным источника, новый смартфон Samsung получит тыльную камеру с четырьмя модулями. Он не войдёт ни в серию Galaxy Note, ни в Galaxy S. Также речь не идёт и о складном смартфоне с гибким дисплеем Galaxy F.

Выход такого монструозного камерофона ожидается уже в 2018 году. Подробностей о технических характеристиках смартфона пока не сообщается.

На данный момент Samsung выпускает смартфоны только с одинарной или двойной камерой. Даже до тройных она пока не доходила, хотя слухи о таком шаге и появлялись в сети.

Источник
Ice Universe
Теги
смартфон Samsung

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