Samsung готовит смартфон с четырьмя тыльными камерами

Компания Samsung может вскоре выпустить необычный смартфон с продвинутой камерой. Первыми подробностями поделился довольно известный китайский инсайдер под ником Ice Universe в своем аккаунте Twitter.





По данным источника, новый смартфон Samsung получит тыльную камеру с четырьмя модулями. Он не войдёт ни в серию Galaxy Note, ни в Galaxy S. Также речь не идёт и о складном смартфоне с гибким дисплеем Galaxy F.

Выход такого монструозного камерофона ожидается уже в 2018 году. Подробностей о технических характеристиках смартфона пока не сообщается.

На данный момент Samsung выпускает смартфоны только с одинарной или двойной камерой. Даже до тройных она пока не доходила, хотя слухи о таком шаге и появлялись в сети.