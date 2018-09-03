Названа цена Sony Xperia XZ3 для Европы

Во время анонса Xperia XZ3 на выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Sony не назвала европейских цен на свой новый флагман. Теперь смартфон появился в немецком Amazon для предварительного заказа по цене 799 евро.





Поставки должны начаться с 5 октября. В России Sony Xperia XZ3 тоже должен появиться в октябре 2018 года, цена пока не уточняется.





Sony Xperia XZ3 оснащается 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+ (2880 x 1440 пикселей), основной камерой на 19 Мп и фронтальной камерой на 13 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает ёмкостью 3330 мАч с возможностью беспроводной зарядки.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Он защищён от воды и пыли по стандарту IP68. С обеих сторон используется стекло Gorilla Glass 5. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac) и Bluetooth 5.0, есть разъем USB Type-C и стереодинамики.

Смартфон получил функцию Always-On Display (всегда включенный дисплей). С ней на заблокированный экран можно выводить разную полезную информацию, такую как часы, дату, будильники, напоминания, а также музыкальный плеер подобранную самостоятельно картинку.