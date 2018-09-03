Новый флагман Xiaomi будет стоить 20 тысяч рублей

По сообщению китайских источников, компания Xiaomi готовится представить в середине сентября смартфон с флагманскими характеристиками за 1999 юаней.





1999 юаней составляет около 290 долларов США и 19 940 российских рублей по текущему курсу. Раньше именно такой цены для своих смартфонов топового уровня и придерживалась Xiaomi. Однако в последние пару лет цены на комплектующие выросли и флагманы Xiaomi перестали укладываться в 1999 юаней даже для стартовой цены. Теперь есть надежда к возвращению к этой практике.

Как ожидается, на сентябрьской презентации Xiaomi может анонсировать смартфон серии Xiaomi Mi 8. На данный момент самым доступным смартфоном в серии является Mi 8 SE, но у него параметры далеки от флагманских.