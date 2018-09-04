В следующем Android перестанут запускаться старые приложения

В сети начали аккумулироваться подробности о следующей за Android 9 Pie версии операционной системы Android. Как заметили разработчики из Android Open Source Project, будущая Android Q может отказываться запускать приложения под «старые» версии ОС.





Android Q будет предупреждать пользователей о возможных проблемах при запуске приложений, написанных под Android 5.1 Lollipop и более ранние версии ОС.





Напомним, стабильная версия Android 9 Pie (Пирог) была представлена Google в 6 августа. Она приносит довольно много новшеств, завязанных на систему искусственного интеллекта, а также «родную» поддержку дисплеев с вырезами в стиле iPhone X. Как пообещала тогда Google, устройства, которые поддерживали программу бета-тестирования Android P — такие как Sony Mobile, Xiaomi, HMD Global, Oppo, Vivo, OnePlus и Essential, а также устройства Android One, получат обновление до конца осени.