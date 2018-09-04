Названы самые быстрые смартфоны на Android

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовало свой августовский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.







В августе рейтинг снова возглавил игровой смартфон Black Shark от компании Xiaomi. Он набрал 292 887 баллов. Его ближайшим конкурентом стал новый Meizu 16 с 291 025 баллами. Интересно, что смартфон Meizu 16 Plus набрал больше баллов, чем стандартная версия Meizu 16, но не вошёл в рейтинг из-за недостаточного количества прошедших бенчмарк аппаратов.





На третьем месте оказался Smartisan Nut R1 с 289 490 баллами. Бывший в июле на третьем месте смартфон Vivo NEX опустился на четвёртое с 286 286 баллами, на пятом — Xiaomi Mi 8 Explorer Edition с 286 268 баллами. На шестом — Oppo Find X с 285 344 баллами, в июле он занимал второе место.





С седьмого по десятое места находятся: OnePlus 6 (284 470), Samsung Galaxy Note 9 (282 958), Xiaomi Mi 8 (272 527)и Mi Mix 2S (265256).

Напомним, каждый месяц AnTuTu публикует список 10 самых топовых смартфонов в целом, а также работающих на лидирующих операционных системах Android и iOS по отдельности.