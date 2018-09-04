Huawei снова разрешила ставить неофициальные прошивки на смартфоны

Компания Huawei снова запускает программу для разблокировки загрузчиков своих смартфонов. Пока она будет работать в ограниченном тестовом режиме.


Напомним, в мае Huawei решила закрыть программу, которая позволяла энтузиастам официально разблокировать загрузчик смартфонов. Такая программа осуществлялась в партнёрстве с сообществом мобильных разработчиков XDA Developers. В своём заявлении Huawei подчеркнула, что всё делается для пользы пользователей и чтобы избежать проблем, связанных с кастомными прошивками.

Теперь бренд Honor запускает ограниченное количество кодов разблокировки для членов сообщества XDA Developers. Коды распространяются по принципу «кто первый встал, того и тапки» среди разработчиков, заполнивших специальную форму.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон Huawei Honor

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