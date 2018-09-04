Внешность новых флагманов Huawei полностью раскрыта до презентации

В сети появились качественные рендеры и живые фотографии компонентов готовящихся к выходу смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, пока не представленным производителем официально.





Рендеры и фото демонстрируют особенности дизайна смартфонов и их различия. У Huawei Mate 20 экран со скруглёнными кромками и каплевидным вырезом, сканер отпечатков пальцев на задней панели. Huawei Mate 20 Pro может похвастаться тройной основной камерой необычной «квадратной» формы и вырезом в стиле iPhone X. Сканер, вероятнее всего, будет встроен в экран.

На видео демонстрируется концепт Huawei Mate 20, созданный на основе последних утечек. Впрочем, он больше похож на Huawei Mate 20 Pro.

Huawei уже назначила презентацию на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.