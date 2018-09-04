Раскрыта производительность флагманского процессора для смартфонов 2019 года

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску процессора Qualcomm Snapdragon 855, который ляжет в основу флагманских смартфонов в 2019 году.



В конце августа компания Qualcomm объявила о начале поставок образцов своего нового флагманского процессора для смартфонов партнёрам-производителям. Однако особых подробностей она тогда не сообщила.


Устройство, на котором тестировался чипсет, получило 6 ГБ оперативной памяти и работает с операционной системой Android 9.0 Pie. В бенчмарке Snapdragon 855 под кодовым названием msmnile набрал 3697 баллов в одноядерном тесте и 10469 баллов в многоядерном тесте.

Интересно, что такие результаты находятся на уровне Apple A11 Bionic из прошлогодних iPhone. Он набрал 4238 и 10478 баллов, соответственно, и опережает текущие флагманы на чипе Qualcomm Snapdragon 845.

Источник
Geekbench
Теги
смартфон Qualcomm Qualcomm Snapdragon 855

Комментарии

Материалы по теме

Qualcomm демонстрирует 5,1-дюймовый Mirasol-дисплей с разрешением 2560 х 1440

22 мая 2013

Qualcomm: как менялся рынок мобильных систем

22 апреля 2013

Qualcomm представила первый гигабитный LTE-модем для смартфонов

12 февраля 2016

Qualcomm представила флагманский Snapdragon 845

6 декабря 2017

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября

Запомните этот процессор, когда будете покупать недорогой смартфон. Обзор Qualcomm Snapdragon 636

18 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Рассекречены дизайн и характеристики OnePlus 6T
В следующем Android перестанут запускаться старые приложения
Внешность новых флагманов Huawei полностью раскрыта до презентации

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 60
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49