Раскрыта производительность флагманского процессора для смартфонов 2019 года

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску процессора Qualcomm Snapdragon 855, который ляжет в основу флагманских смартфонов в 2019 году.







В конце августа компания Qualcomm объявила о начале поставок образцов своего нового флагманского процессора для смартфонов партнёрам-производителям. Однако особых подробностей она тогда не сообщила.





Устройство, на котором тестировался чипсет, получило 6 ГБ оперативной памяти и работает с операционной системой Android 9.0 Pie. В бенчмарке Snapdragon 855 под кодовым названием msmnile набрал 3697 баллов в одноядерном тесте и 10469 баллов в многоядерном тесте.

Интересно, что такие результаты находятся на уровне Apple A11 Bionic из прошлогодних iPhone. Он набрал 4238 и 10478 баллов, соответственно, и опережает текущие флагманы на чипе Qualcomm Snapdragon 845.