В iPhone не будет экранного сканера отпечатков пальцев ещё два года

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний о планах Apple. По данным аналитика, Apple не собирается внедрять экранные сканеры отпечатков пальцев в будущие iPhone 2019 года выпуска.





Такая технология позволяет аутентифицировать пользователя по отпечатку пальца, когда тот просто дотрагивается до экрана. Для этого не требуется домашняя кнопка или сканер на задней панели корпуса.

Тем не менее, Apple пока не спешит с этой интересной пользователя технологией, вместо этого она останется верна распознаванию по лицу Face ID с помощью камер TrueDepth.

По прогнозам Минг-Чи Куо, в ближайшем будущем производители Android-смартфонов всё интенсивнее будут внедрять экранные сканеры. У Samsung ожидается флагманский Galaxy S10 уже с этой технологией. Его дебют должен состояться в начале 2019 года.