В iPhone не будет экранного сканера отпечатков пальцев ещё два года

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний о планах Apple. По данным аналитика, Apple не собирается внедрять экранные сканеры отпечатков пальцев в будущие iPhone 2019 года выпуска.


Такая технология позволяет аутентифицировать пользователя по отпечатку пальца, когда тот просто дотрагивается до экрана. Для этого не требуется домашняя кнопка или сканер на задней панели корпуса.

Тем не менее, Apple пока не спешит с этой интересной пользователя технологией, вместо этого она останется верна распознаванию по лицу Face ID с помощью камер TrueDepth.

По прогнозам Минг-Чи Куо, в ближайшем будущем производители Android-смартфонов всё интенсивнее будут внедрять экранные сканеры. У Samsung ожидается флагманский Galaxy S10 уже с этой технологией. Его дебют должен состояться в начале 2019 года.

Источник
MacRumors
Теги
смартфон Apple iPhone

Комментарии

Материалы по теме

Apple представила iOS 12

4 июня

Apple сняла на iPhone три красивых видео о любви к футболу

6 июля

В России открыли предзаказ на iPhone XS

3 сентября

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля

Рассекречены характеристики всех iPhone 2018

28 августа

Самый большой iPhone и дешёвый iPhone 2018 года и продемонстрировали на видео

15 августа
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлены лучшие производители умных часов и браслетов
Названы самые популярные в России производители смартфонов
Стало известно, когда в России появится 5G

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 61
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49