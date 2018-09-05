Цифра дня: Сколько мобильных устройств Apple уже работает на iOS 11?

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85%

мобильных устройств Apple уже работает на iOS 11.

Компания Apple опубликовала на своем официальном сайте для разработчиков статистику по распространенности версий мобильной платформы iOS. По состоянию на 3 сентября 2018 года 85% мобильных устройств Apple, с которых заходили в онлайн-магазин App Store, работали под управлением новой iOS 11.





Это существенный прирост по сравнению с январским показателем в 65%. При этом на долю iOS 10 приходится 10% из всех iPhone, iPad и iPod touch, а на более ранние версии iOS — 5%.

Релиз iOS 11 состоялся 19 сентября 2017 года и скорость внедрения на устройства оказалась у нее несколько ниже, чем у прошлогодней iOS 10 и заметно медленнее iOS 9 в 2015 году. Так iOS 10 достигла уровня 80% в феврале 2017 года.

Интересно, что вышедшая в августе 2017 года Android 8.0 Oreo сейчас имеется только на 14,6% Android-устройств.