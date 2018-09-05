Представлен безрамочный Honor 8X с «бровью» по цене от 200 долларов

Компания Huawei представила в Китае смартфон Honor 8X. Это модель среднего уровня, выполненная в безрамочном дизайне с вырезом в стиле iPhone X и двойной камерой.


Honor 8X оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9, двойной основной камерой 20+2 Мп и фронтальной на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели. Камеры получили функции на базе системы искусственного интеллекта, распознаются до 500 сцен для съёмки. Смартфон поддерживает технологию графического ускорения GPU Turbo и распознаёт игровые сцены в реальном времени.


Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3750 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Размеры составляют 160,4 х 76,6 х 7,8 мм, а вес — 175 граммов. Две SIM-карты можно использовать одновременно с карточкой microSD. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

Honor 8X выйдет 11 сентября 2018 года в чёрном, синем, красном и сиреневом цветовых вариантах по цене 204 доллара США за 4+64 ГБ, 234 доллара за 6+64 ГБ и 278 долларов за 6+128 ГБ.

Источник
Honor
Теги
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