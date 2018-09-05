Названы самые популярные в России производители смартфонов

Оператор МегаФон поделился статистикой по продажам мобильных телефонов в своей рознице. В первом полугодии 2018 года более 90% продаваемых смартфонов в салонах МегаФона оказалось с поддержкой 4G.


Самые популярные 4G-смартфоны как в Москве, так и в России – от Samsung, Xiaomi, Apple, Vertex, ZTE. Если в начале 2018 года наибольшей популярностью пользовались устройства Xiaomi, то во втором квартале было зафиксировано перераспределение объема продаж в пользу смартфонов Samsung и Apple.


Интересен рост популярности российского бренда Vertex с производством в Китае. По мнению аналитиков, она стала самым быстрорастущим B-брендом в России.

Источник
МегаФон
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