Объявлена дата начала продаж флагмана Oppo с выдвижными камерами в России

Китайская компания Oppo представила сегодня в России свой новый флагманский смартфон Find X. Он получил, действительно, безрамочный дизайн без таких компромиссных решений, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка.


Дисплей занимает 93,8% передней панели. Фронтальная камера, а также двойная основная камеры расположены в специальном моторизированном модуле, автоматически выдвигающемся при необходимости.


Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, для аутентификации пользователя производится по лицу. Как отмечает производитель, 1% аккумулятора на 200 выдвижений камеры. Если смартфон уронить с двух метров, камера успевает спрятаться сама с помощью датчиков ускорения.



Oppo Find X оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, основной двойной камерой 16+20 Мп, фронтальной камерой на 25 Мп. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3730 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой Color OS 5.1.


Премиум-версия Oppo Find X Lamborghini Edition получила не только внешние отличия, но и аппаратные «навороты». Так, Oppo Find X Lamborghini Edition стал первым смартфоном с поддержкой технологии Super VOOC Flash Charge, представленной ещё на выставке MWC 2016.

Смартфон оснащён аккумулятором на 3400 мАч и технология Super VOOC Flash Charge обеспечивает зарядку с нуля до 100% всего за 35 минут при использовании мощного зарядника SuperVOOC. Также смартфон получил накопитель на 512 ГБ вместо 256 ГБ в стандартной модели Oppo Find X. Задняя панель имеет текстуру под углеродное волокно и логотип Lamborghini.

Стандартная версия Oppo Find X появится в продаже в России с 10 сентября 2018 года. Рекомендованная розничная цена будет объявлена в день начала продаж. 

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
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