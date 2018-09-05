Представлен флагманский смартфон ZTE Nubia Z18

Компания ZTE представила сегодня в Китае свой новый флагманский смартфон Nubia Z18. Он получил очень тонкие рамки дисплея и небольшой круглый вырез под фронтальную камеру.





Экран занимает 91,8% передней панели. Помимо стандартной версии будет предлагаться также специальное издание Nubia Z18 Van Gogh с изображением задней панели под знаменитую «Звёздную ночь» Ван Гога.





ZTE Nubia Z18 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой разрешением 16+24 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.





Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч и быстрой зарядкой NeoCharge.





Размеры составляют 148,58 x 72,54 x 8,55 мм, а вес — 172 грамма. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS +ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой Nubia UI 6.0.



Продажи ZTE Nubia Z18 начнутся в Китае с 11 сентября по цене 408 и 482 доллара за версии 6+64 ГБ и 8+128 ГБ. Версия Nubia Z18 Van Gogh обойдётся в 526 долларов.