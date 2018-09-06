Складной смартфон в рабочем состоянии показали на видео

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter интересное видео. В ролике демонстрируется рабочий прототип Android-смартфона, способного складываться пополам.

В смартфоне используется гибкий экран от китайской компании BOE Display. 5,99-дюймовый дисплей получил разрешение Full HD+.

На видео видно, как смартфон складывается и раскладывается, продолжая работать. Пользователь разблокирует смартфон свайпом и получает доступ к домашнему экрану.

Таким образом, складные смартфоны с гибким дисплеем всё ближе к выпуску. Компания Samsung на днях заявила, что представит смартфон со складным дисплеем в ноябре и выпустит его до конца 2018 года.